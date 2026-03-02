klar
Richtig mit Krieg und Krisen umgehen – eure Tipps in der Umfrage

«Vermisse es, in langweiligen Zeiten zu leben» – so geht ihr mit der Weltlage um

Die Weltlage scheint düster, Kriege, Krisen und geopolitische Spannungen dominieren die Newslage. Wir wollten von euch wissen, wie sehr die Weltlage euch persönlich beeinflusst.
02.03.2026, 19:0502.03.2026, 19:05
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller
Hanna Dedial
Hanna Dedial

Das Jahr ist noch jung und schon sind viele negative Meldungen auf uns eingeprasselt. Die Trauer über die Tragödie in der Silvesternacht von Crans-Montana ist noch nicht vorüber, der Krieg in der Ukraine jährte sich zum vierten Mal und im Nahen Osten erreicht die Situation eine neue Eskalationsstufe. Wie es euch damit geht und wie ihr euch vor der immerwährenden Flut an schlechten Nachrichten schützt, habt ihr uns in einer Strassenumfrage in Zürich erzählt. (hde)

Wie geht es dir mit der aktuellen Weltlage und wie gehst du damit um?

