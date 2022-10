Video: watson

Hamstern, prügeln und Schlange stehen – die Benzin-Krise in Frankreich



Weil in Frankreich das Personal in Raffinerien streikt, geht vielerorts das Benzin aus – laut dem Energieministerium an etwa 30 Prozent der Tankstellen. Die Situation eskaliert zunehmend, wie verschiedene Aufnahmen aus den sozialen Medien zeigen. Es wird gewartet, gehamstert und geprügelt.

Video: watson

Um die Krise abzuwenden, hat die Regierung Massnahmen verkündigt. Das Personal in den Raffinerien soll verpflichtet werden, wieder zu arbeiten. So könne sich die Lage in wenigen Tagen wieder normalisieren. (sal)

