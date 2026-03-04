freundlich
Flug von Abu Dhabi nach Zürich seit Iran-Krieg: Passagiere berichten

«Dachten, wir werden abgeschossen» – so erlebten Schweizer ihren Heimflug von Abu Dhabi

Am Dienstagabend landete das erste Flugzeug aus Abu Dhabi in Zürich. Es war der erste Linienflug aus dem Konfliktgebiet seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran. Unter den Passagieren befanden sich auch Komiker Stefan Büsser und Reality-Star Elena Miras.
04.03.2026, 10:0704.03.2026, 10:07

Der Linienflug setzte kurz vor 19 Uhr mit rund 30 Minuten Verspätung auf. Es war das erste Passagierflugzeug aus Abu Dhabi seit der Eskalation des Nahost-Konflikts. Der internationale Flugverkehr ist seither stark eingeschränkt. Mehrere Staaten haben ihren Luftraum geschlossen oder nur teilweise geöffnet. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet.

Derzeit sitzen noch tausende Schweizerinnen und Schweizer im Nahen Osten fest – sowohl wegen Ferienaufenthalten als auch aus beruflichen Gründen oder aufgrund geplanter Weiterreisen über internationale Drehkreuze in der Region. Wann sich die Lage im Luftverkehr nachhaltig stabilisiert, ist derzeit noch völlig unklar. (aargauerzeitung.ch)

Iran-Krieg in Bildern
1 / 20
Iran-Krieg in Bildern

USA und Israel haben am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.
quelle: keystone
Spektakuläre Rettung in fast 300 Metern Höhe: Texanische Feuerwehr birgt Heissluftballonfahrende an Funkturm
7 Kommentare
avatar
Com Truise
04.03.2026 10:04registriert April 2018
Lustig wenn die tourist*innen sich an leib und leben bedrpht fühlen. Für die gastarbeiter*innen dort ist das ganz nornaler alltag.
495
avatar
Gutemine
04.03.2026 10:15registriert Juli 2018
Ich wünsche mir, dass diese Gefühle in den Alltag mitgenommen werden. Nämlich dann, wenn es darum geht, wie wir Menschen behandeln, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind und hier nicht von der Familie abgeholt und in ein vertrautes Zuhause gehen können.
435
avatar
Beluga
04.03.2026 10:26registriert Mai 2018
Vielleicht hilft diese Erfahrung einigen, zu vetstehen, warum es Menschen gibt, welche aus Kriegsgebieten z. B. zu uns fliehen!
303
