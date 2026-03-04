Video: ch media/BRK News / Video Unit

«Dachten, wir werden abgeschossen» – so erlebten Schweizer ihren Heimflug von Abu Dhabi

Am Dienstagabend landete das erste Flugzeug aus Abu Dhabi in Zürich. Es war der erste Linienflug aus dem Konfliktgebiet seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran. Unter den Passagieren befanden sich auch Komiker Stefan Büsser und Reality-Star Elena Miras.

Der Linienflug setzte kurz vor 19 Uhr mit rund 30 Minuten Verspätung auf. Es war das erste Passagierflugzeug aus Abu Dhabi seit der Eskalation des Nahost-Konflikts. Der internationale Flugverkehr ist seither stark eingeschränkt. Mehrere Staaten haben ihren Luftraum geschlossen oder nur teilweise geöffnet. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet.

Derzeit sitzen noch tausende Schweizerinnen und Schweizer im Nahen Osten fest – sowohl wegen Ferienaufenthalten als auch aus beruflichen Gründen oder aufgrund geplanter Weiterreisen über internationale Drehkreuze in der Region. Wann sich die Lage im Luftverkehr nachhaltig stabilisiert, ist derzeit noch völlig unklar. (aargauerzeitung.ch)