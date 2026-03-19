sonnig10°
DE | FR
burger
Videos
International

Trump irritiert Japans Regierungschefin mit Pearl-Harbor-Bemerkung

epa12833697 US President Donald J Trump (R) meets with Japanese Prime Minster SanaeTakaichi (L) in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 19 March 2026. The war with Iran will be a ...
Die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi war am Donnerstag zu Besuch im Weissen Haus.Bild: keystone

Trump irritiert Japans Regierungschefin mit Pearl-Harbor-Bemerkung

19.03.2026, 19:1019.03.2026, 19:11

US-Präsident Donald Trump hat die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi mit einem historischen Vergleich zu Pearl Harbor irritiert. Bei ihrem Besuch im Weissen Haus sprach Trump darüber, dass die USA beim Angriff auf den Iran das Überraschungsmoment genutzt hätten. «Wer kennt sich mit Überraschungen besser aus als Japan», fragte Trump und sorgte für Gelächter im Raum.

Video: watson/x

«Warum haben sie mir nichts über Pearl Harbor gesagt», fragte Trump an die Japaner gerichtet. Er glaube, Japan setze noch viel stärker auf Überraschungen als die USA. Takaichi richtete sich daraufhin sichtlich angespannt in ihrem Sessel auf und blickte mit grossen Augen in die Richtung ihrer Delegation.

Japan hatte am 7. Dezember 1941 den US-Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii bombardiert. Bei dem Überraschungsangriff starben mehr als 2'400 Menschen. Die USA traten daraufhin in den Zweiten Weltkrieg ein. (hkl/sda/dpa)

Mehr zu Trump:

Was hatte diese Frau mit Trump und Epstein? – «An Donald weitergegeben»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
«Beschissene Situation» – Fabian erzählt uns von seiner Darmerkrankung Morbus Crohn
Alles, was unterhalb des Magenbereichs passiert, ist für viele ein Tabuthema. Noch mehr, was unterhalb des Magenbereichs rauskommt. Besonders schwierig ist es darum für Menschen, die genau in diesem Tabu-Bereich mit einer chronischen Krankheit zu kämpfen haben. Einer davon ist Fabian. Trotzdem hat er sich den unerbittlichen Fragen des Fragenbots gestellt, um über seine Darmerkrankung Morbus Crohn aufzuklären.
Zur Story