Cristiano Ronaldo hat sein 100. Tor in der saudi-arabischen Liga erzielt und kommt dem Meilenstein von 1000 Treffern in seiner Karriere immer näher. Beim 4:2-Sieg seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Shabab traf der 41-jährige Portugiese eine Viertelstunde vor dem Abpfiff zum zwischenzeitlichen 3:1. Für Ronaldo war es das 26. Saisontor in der Liga und der insgesamt 971. Treffer seiner Profilaufbahn.
Seine Mannschaft führt in der Tabelle mit fünf Punkten vor Al-Hilal, das ein Spiel weniger absolviert hat und am kommenden Dienstag nächster Gegner von Ronaldos Team ist. In Saudi-Arabien ist der einstige Weltfussballer seit Dezember 2022 aktiv und wartet dort noch auf einen grossen Titelgewinn. (sda/dpa)
Seine Mannschaft führt in der Tabelle mit fünf Punkten vor Al-Hilal, das ein Spiel weniger absolviert hat und am kommenden Dienstag nächster Gegner von Ronaldos Team ist. In Saudi-Arabien ist der einstige Weltfussballer seit Dezember 2022 aktiv und wartet dort noch auf einen grossen Titelgewinn. (sda/dpa)
✨🇸🇦 Cristiano Ronaldo’s 100th Saudi Pro League goal in 105 games wearing Al Nassr shirt.@Rtiban1 🎥 pic.twitter.com/kYr74O6APd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026