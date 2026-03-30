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Bürostuhl-Rennen in Japan: So sieht der ISU-1 GP aus

Video: watson/hanna dedial

Heute im Randsport: Bürostuhl-Rennen in Kyoto 🏁🏁🏁

In Japan sind die Bürogummis los. Beim ISU-1 Grand Prix kämpfen Büroangestellte in einem zweistündigen Bürostuhl-Rennen um den Hauptpreis: einen Sack Reis.
30.03.2026, 20:5330.03.2026, 20:53

In vielen japanischen Grossstädten hat er schon Tradition: der ISU-1 Grand Prix. Seit 2010 findet das Rennen mehrmals jährlich an wechselnden Austragungsorten statt.

Dabei messen sich Dreierteams im Rückwärtsfahren auf herkömmlichen Bürostühlen. Sie haben zwei Stunden Zeit, um so viele Runden wie möglich zu absolvieren. Dem Gewinnerteam winkt nebst Ruhm und Ehre ein grosser Sack Reis: Ganze 90 Kilogramm dürfen die Mitglieder des Gewinnerteams nach Hause schleppen. Ob das Hochleistungssport ist oder eher leichte Betätigung für Bürogummis, kannst du im Video für dich selbst beurteilen.

Video: watson/hanna dedial

(hde)

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