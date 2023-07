Video: watson/lucas zollinger

Tornado verwüstet Kanadas Provinz Alberta am Nationalfeiertag

Ausgerechnet am Canada Day, dem kanadischen Nationalfeiertag am 1. Juli, wurde das Land von einem heftigen Tornado heimgesucht. Der Wirbelsturm schnitt eine Schneise der Zerstörung durch die Provinz Alberta. Sturmjäger wagten sich nahe an die Windhose heran und machten dabei spektakuläre Aufnahmen:

Der Sturm riss im Mountain View County mehrere Nutztiere in den Tod, konkret 25 Kühe und 20 Hühner. Auch ein Pferd musste einen Tag nach dem Sturm von seinen Verletzungen erlöst werden. Menschen kamen beim Unwetter keine ums Leben, einige wurden jedoch leicht verletzt. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sprach allen Betroffenen sein Mitgefühl aus und rief dazu auf, in Sicherheit zu bleiben.

