Tausende jĂŒdische Familien fliehen wegen gewalttĂ€tigen Attacken aus Pariser Vororten

An diesem Dienstag beginnt der Prozess gegen den mutmasslichen Mörder einer französischen JĂŒdin. In der Pariser Banlieue grassiert der Antisemitismus. Tausende jĂŒdische Familien ziehen weg, um den immer gewalttĂ€tigeren Attacken zu entgehen.

Das erste Mal klauten die Unbekannten Kreditkarten, Schmuck und einen Scooter. Als Stella Bensignor bei der Polizei von Romainville (östlich von Paris) Anzeige erstattete, kehrten sie zurĂŒck. «Sie kratzten in riesigen Lettern â€čJudeâ€ș und â€čIsraelâ€ș in die TĂŒren meines Autos», erzĂ€hlt die jĂŒdische Französin, und es kostet sie sichtlich Überwindung. «Ich bekam weiche Knie, begann zu zittern. Und als ich den Wagen danach zum Spengler brachte, stellte er fest, dass die Muttern an den