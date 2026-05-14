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Fantasy Basel: So teuer sind die Kostüme der Cosplay-Fans

Video: watson/Elena Maria Müller

Fantasy Basel: So viel Geld geben Fans für ihr Kostüm aus

14.05.2026, 18:1014.05.2026, 18:18
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller
Flavia Kälin
Flavia Kälin

Schon im Zug Richtung Basel fallen einige schillernde Gestalten auf. Manche legen während der Fahrt sogar noch mit Nadel und Faden letzte Hand an ihre Kostüme. Ihr Ziel: die Fantasy Basel.

Die Schweizer Convention für Film, Fantasy, Comics und Games findet dieses Jahr vom 14. bis 16. Mai statt. Während dreier Tage tauchen die Besucherinnen und Besucher in den Hallen des Basler Messezentrums in fremde Welten ein.

Rund 97'000 Gäste werden erwartet. Viele von ihnen tragen aufwendige Kostüme, in die sie monatelang Zeit und viel Geld investiert haben. Einige Teile liefert denn auch der 3D-Drucker. Wir waren am ersten Tag der Fantasy Basel vor Ort und haben einige Cosplay-Fans gefragt, wie viel ihre Kostüme gekostet haben:

Video: watson/Elena Maria Müller

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