immer wieder Schnee
DE | FR
burger
Videos
Leben

Cheerleading als Sport: So hart ist es wirklich

Video: watson/Emanuella Kälin
Reportagen

«Ihr seid alle so krass»: Sabeth hat Cheerleading in Zürich ausprobiert

Dass Frauen, die Cheerleading machen, mehr als Pompon-Girls sind, hat Sabeth diese Woche auf die harte Tour gelernt.
10.01.2026, 14:1210.01.2026, 14:12
Sabeth Vela
Sabeth Vela
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Cheerleading ist halb-nackte Frauen, die vor dem Football-Match der Männer eine Show abziehen. Dieses Bild haben viele Menschen, wenn sie vom US-Sport hören. Dass dies aber alles andere als der Wahrheit entspricht, hat Sabeth diese Woche beim Training mit den «Fire Allstars» in Zürich hautnah miterlebt.

Zum Sport gehört nämlich nicht nur Disziplin, sondern auch Krafttraining, Geschicklichkeit und ganz viel Power. Mit diesen Talenten hat das Schweizer Cheerleading Team bei den Weltmeisterschaften in Florida im Mai 2025 Silber geholt. Ein Ereignis, das in den Schweizer Medien kaum Beachtung fand.

Wieso der Sport mehr Aufmerksamkeit verdient, wie krass Cheerleading ist und wie sich Sabeth zum Affen macht, siehst du im Video:

Video: watson/Emanuella Kälin

Mehr Videos:

Video: watson/Emanuella Kälin
Video: watson/Emanuella Kälin
Video: watson/Emanuella Kälin
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 25
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt

2025: Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
quelle: keystone / christopher neundorf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Cycle Syncing: Sabeth testet den Trend
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Grittibänz im Beeeenz» – das hat's mit dem viralen Hit auf sich
Die Migros hat mit einem KI-Video über ein Gebäck einen viralen Hit gelandet. Andere Schweizer Marken springen nun auf den Trend auf – mit Disstracks.
Der Wohl berühmteste Schweizer im Dezember: Ein rappendes Gebäck. Oder, genauer gesagt: «Grittibänz im Benz».
Zur Story