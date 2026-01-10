Video: watson/Emanuella Kälin

«Ihr seid alle so krass»: Sabeth hat Cheerleading in Zürich ausprobiert

Dass Frauen, die Cheerleading machen, mehr als Pompon-Girls sind, hat Sabeth diese Woche auf die harte Tour gelernt.

Sabeth Vela Folge mir Emanuella Kälin Folge mir

Cheerleading ist halb-nackte Frauen, die vor dem Football-Match der Männer eine Show abziehen. Dieses Bild haben viele Menschen, wenn sie vom US-Sport hören. Dass dies aber alles andere als der Wahrheit entspricht, hat Sabeth diese Woche beim Training mit den «Fire Allstars» in Zürich hautnah miterlebt.

Zum Sport gehört nämlich nicht nur Disziplin, sondern auch Krafttraining, Geschicklichkeit und ganz viel Power. Mit diesen Talenten hat das Schweizer Cheerleading Team bei den Weltmeisterschaften in Florida im Mai 2025 Silber geholt. Ein Ereignis, das in den Schweizer Medien kaum Beachtung fand.

Wieso der Sport mehr Aufmerksamkeit verdient, wie krass Cheerleading ist und wie sich Sabeth zum Affen macht, siehst du im Video:

