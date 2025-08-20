wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Videos
Sport

Konservative machen Shitstorm gegen zwei männliche Cheerleader

Video: watson

NFL-Team engagiert zwei männliche Cheerleader und die Konservativen so: 😡😡😡

Das American-Football-Team Minnesota Vikings verpflichtet zwei männliche Cheerleader. Die beiden Sportler werden von Rechts mit Hass im Netz überschüttet.
20.08.2025, 15:4920.08.2025, 15:54
Mehr «Videos»

Blaize Shiek und Louie Conn sind neu Teil des Cheerleading-«Rosters», also der Gruppe aus Tänzerinnen und Tänzern, die das American-Football-Team Minnesota Vikings anfeuert und den Fans im Stadion einheizt. Seit der Ankündigung und damit ihren ersten Auftritten hagelt es negative und hasserfüllte, oft homophobe Kommentare im Netz.

Cheerleading war einst Männersache

Als Cheerleading aufkam, wurde es lange Zeit ausschliesslich von Männern ausgeübt. Selbst vier ehemalige US-Präsidenten waren in ihrer College- und Universitätszeit Cheerleader: Ronald Reagan, Dwight D. Eisenhower, Franklin D. Roosevelt und George W. Bush.

In der NFL sind männliche Cheerleader seit 2018 als Tänzer engagiert. Als erstes verpflichteten die Los Angeles Rams Männer in ihrem Cheerleading-Squad. In der letzten Saison hatten schon sieben NFL-Teams Männer in ihren Cheer-Squads engagiert.

Einschüchterung funktioniert nicht

Weder die beiden Cheerleader noch die Minnesota Vikings lassen sich von der Hasswelle aus dem Netz einschüchtern. Shiek postete ein Bild von sich und Conn bei Instagram und schrieb dazu sinngemäss: «Oh … sprach da jemand von uns?» Die Minnesota Vikings veröffentlichten als Reaktion auf den Shitstorm ein kurzes Statement:

„Während viele Fans bei den Spielen der Vikings vielleicht zum ersten Mal männliche Cheerleader sehen, waren männliche Cheerleader bereits Teil früherer Vikings-Teams und sind seit Langem mit Cheerleading an Colleges und im Profibereich verbunden».
Minnesota Vikings

Nicht zu vernachlässigen sind auch die vielen positiven Kommentare und der Zuspruch, den die beiden Cheerleader bekommen.

(hde)

Video: watson
Mehr zum Thema

Das könnte dich auch interessieren

Ralph's Sidequests: Phänomen Tailgating – So wild geht es vor einem Football-Spiel zu und her

Video: watson/Ralph Steiner, Lucas Zollinger

Flitzer-Opossum erobert Herzen texanischer Football-Fans

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese NFL-Teams haben den Super Bowl gewonnen
1 / 22
Diese NFL-Teams haben den Super Bowl gewonnen
6 Titel: Pittsburgh Steelers – 1974, 1975, 1978, 1979, 2005 und 2008.
quelle: epa / tannen maury
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Football-Fans retten fallende Katze
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Meistgelesen
1
Putin und Erdogan telefonieren zu Ukraine-Krieg
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Galatasaray und ManCity wegen Akanji so gut wie einig +++ Lehmann-Ex Luiz nach England
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
3
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
Food-Influencer-Paar wird beim Essen (mitten im Restaurant) angefahren
Es ist eine irre Szene, die sich kürzlich in einem US-Restaurant abgespielt hat: Ein Pärchen nimmt gerade genüsslich einen Bissen vom Essen, als plötzlich ein Auto durch die Scheibe rammt und die beiden nur um Haaresbreite verfehlt. Weil die beiden Food-Influencer sind und sich beim Essen aufgenommen haben, ist der Moment auf Video festgehalten:
Zur Story