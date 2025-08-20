Video: watson

NFL-Team engagiert zwei männliche Cheerleader und die Konservativen so: 😡😡😡

Das American-Football-Team Minnesota Vikings verpflichtet zwei männliche Cheerleader. Die beiden Sportler werden von Rechts mit Hass im Netz überschüttet.

Blaize Shiek und Louie Conn sind neu Teil des Cheerleading-«Rosters», also der Gruppe aus Tänzerinnen und Tänzern, die das American-Football-Team Minnesota Vikings anfeuert und den Fans im Stadion einheizt. Seit der Ankündigung und damit ihren ersten Auftritten hagelt es negative und hasserfüllte, oft homophobe Kommentare im Netz.

Cheerleading war einst Männersache

Als Cheerleading aufkam, wurde es lange Zeit ausschliesslich von Männern ausgeübt. Selbst vier ehemalige US-Präsidenten waren in ihrer College- und Universitätszeit Cheerleader: Ronald Reagan, Dwight D. Eisenhower, Franklin D. Roosevelt und George W. Bush.

In der NFL sind männliche Cheerleader seit 2018 als Tänzer engagiert. Als erstes verpflichteten die Los Angeles Rams Männer in ihrem Cheerleading-Squad. In der letzten Saison hatten schon sieben NFL-Teams Männer in ihren Cheer-Squads engagiert.

Einschüchterung funktioniert nicht

Weder die beiden Cheerleader noch die Minnesota Vikings lassen sich von der Hasswelle aus dem Netz einschüchtern. Shiek postete ein Bild von sich und Conn bei Instagram und schrieb dazu sinngemäss: «Oh … sprach da jemand von uns?» Die Minnesota Vikings veröffentlichten als Reaktion auf den Shitstorm ein kurzes Statement:

„Während viele Fans bei den Spielen der Vikings vielleicht zum ersten Mal männliche Cheerleader sehen, waren männliche Cheerleader bereits Teil früherer Vikings-Teams und sind seit Langem mit Cheerleading an Colleges und im Profibereich verbunden».

Minnesota Vikings

Nicht zu vernachlässigen sind auch die vielen positiven Kommentare und der Zuspruch, den die beiden Cheerleader bekommen.

