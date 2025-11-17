bedeckt
Leben
Lifestyle

Cover-ups gegen Tattoo-Fail: in 19 faszinierenden Bildern

Cover-ups sind für immer faszinierend – geflickte Tattoos in 19 Vorher-nachher-Bildern

17.11.2025, 05:3517.11.2025, 05:35

Wenn der einst geliebte, unter die Haut gestochene Körperschmuck irgendwann nicht mehr dort sein soll, muss eine Alternative her: Der Laser wäre eine Idee. Die andere Variante ist, das Kunstwerk mit einem neuen, noch grösseren Exemplar überstechen zu lassen. Mit einem sogenannten Cover-up-Tattoo.

Der Subreddit Tattoocoverups sammelt mehr oder weniger gelungene Beispiele. An den Vorher-nachher-Bildern einer solchen Sitzung können wir uns kaum satt sehen.

Wer beim Tattoo geizt, bekommt eben unter Umständen das Vorher-Modell links.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Zum Glück ist diese Person dann doch noch an einen talentierteren Tattoo Artist gelangt.

Da scheint jemand von der Stadt aufs Land gezogen zu sein.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Ein eindrückliches Cover-up, das eben Platz braucht.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Der Schmetterling ist weit geflogen.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Aus einem Totenkopf-Etwas wird ein strahlender Papagei.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Noch ein geretteter Vogel!

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Eine weitere gute Investition.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Oh, ein Ghibli-Cover-up!

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Grade noch gerettet!

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Und weg ist der schwarze Fleck!

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Auch hier wurde das ursprüngliche Tattoo beinahe unsichtbar gemacht.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups
31 grottenschlechte Tattoos, auf die der Laser schon wartet

Wobei die gekritzelte Ente durchaus ihren Charme hatte.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Ob da hier ein Laser schon mal Vorarbeit geleistet hat?

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Wer genau hinsieht ...

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

... weiss, dass hier vermutlich nochmals nachgebessert werden musst.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Diese Farben!

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Ha!

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Über das Sujet kann man sich streiten, aber vom ersten Tattoo ist immerhin kaum mehr etwas zu sehen

Tattoo Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Der erste Wolf so «Dein Ernst?». Den zweiten können wir ernst nehmen.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Von einem sehr traurigen Exemplar zu einem vitalen Bären.

Aus hässlichem Tattoo wird schönes Tattoo: Die besten Cover-ups
Bild: reddit/tattoocoverups

Musstest du schon einmal ein Tattoo überstechen? Erzähl uns in den Kommentaren davon!

(sim)

Mehr Tattoo-Kram:

Cover-up! 18 Tattoos (für Ex-Partner), die überstochen werden mussten
1 / 20
Cover-up! 18 Tattoos (für Ex-Partner), die überstochen werden mussten

Schlau gefixt! Hier kommen ein paar weitere Beispiele ... Bild: Reddit
So reagiert Roger Federer auf ein Fan-Tattoo
Video: watson
