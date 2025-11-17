Cover-ups sind für immer faszinierend – geflickte Tattoos in 19 Vorher-nachher-Bildern

Wenn der einst geliebte, unter die Haut gestochene Körperschmuck irgendwann nicht mehr dort sein soll, muss eine Alternative her: Der Laser wäre eine Idee. Die andere Variante ist, das Kunstwerk mit einem neuen, noch grösseren Exemplar überstechen zu lassen. Mit einem sogenannten Cover-up-Tattoo.

Der Subreddit Tattoocoverups sammelt mehr oder weniger gelungene Beispiele. An den Vorher-nachher-Bildern einer solchen Sitzung können wir uns kaum satt sehen.

Wer beim Tattoo geizt, bekommt eben unter Umständen das Vorher-Modell links.

Zum Glück ist diese Person dann doch noch an einen talentierteren Tattoo Artist gelangt.

Da scheint jemand von der Stadt aufs Land gezogen zu sein.

Ein eindrückliches Cover-up, das eben Platz braucht.

Der Schmetterling ist weit geflogen.

Aus einem Totenkopf-Etwas wird ein strahlender Papagei.

Noch ein geretteter Vogel!

Eine weitere gute Investition.

Oh, ein Ghibli-Cover-up!

Grade noch gerettet!

Und weg ist der schwarze Fleck!

Auch hier wurde das ursprüngliche Tattoo beinahe unsichtbar gemacht.

Wobei die gekritzelte Ente durchaus ihren Charme hatte.

Ob da hier ein Laser schon mal Vorarbeit geleistet hat?

Wer genau hinsieht ...

... weiss, dass hier vermutlich nochmals nachgebessert werden musst.

Bild: reddit/tattoocoverups

Diese Farben!

Ha!

Über das Sujet kann man sich streiten, aber vom ersten Tattoo ist immerhin kaum mehr etwas zu sehen

Der erste Wolf so «Dein Ernst?». Den zweiten können wir ernst nehmen.

Von einem sehr traurigen Exemplar zu einem vitalen Bären.

Musstest du schon einmal ein Tattoo überstechen? Erzähl uns in den Kommentaren davon!

(sim)