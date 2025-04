So viele Jahre dauern Pete Davidsons Tattooentfernungen

Trotz der Strapazen ist Davidson entschlossen, diesen Weg weiterzugehen. «Ich will mein Äusseres klarer, neutraler – nicht, weil ich meine Vergangenheit verleugne, sondern weil ich mit ihr Frieden geschlossen habe», erklärt er. Einige wenige Tattoos, etwa solche mit familiärer Bedeutung oder künstlerischem Wert, will er jedoch behalten.

«Ich denke nicht, dass an Tätowierungen etwas falsch ist, aber wenn ich meine Tattoos ansehe, erinnern sie mich an eine traurige Person, die sehr unsicher war.» Mit der Tattooentfernung will er einen Neustart wagen.

Bereits 2020 begann Davidson mit den ersten Sitzungen zur Tattoo-Entfernung. Bis heute sind die Tattoos an den Armen, den Händen und am Hals komplett entfernt. Damals erklärte er, dass der Schritt aus beruflichen Gründen passierte, denn das Überschminken der Tattoos koste zu viel Zeit bei Dreharbeiten.

Der Ex von Ariana Grande und Kim Kardashian macht Ernst: Sein Körper soll ohne Kunstwerke strahlen. In einem aktuellen Interview sprach der 31-Jährige jetzt offen über den langwierigen Prozess der Tattoo-Entfernung – und offenbarte dabei eine überraschend lange Reise, die ihm noch bevorsteht: Die komplette Entfernung seiner 200 Tattoos könnte sich noch ganze zehn Jahre lang hinziehen.

Saubere Filme für saubere Seelen: Christlicher Streamingdienst will die Schweiz erobern

Doch was steckt eigentlich hinter dem Angebot des holländischen New Faith Network? In der Schweiz jedenfalls sehr wenig Inhalt für sehr viel Geld.

Viel saftige Unterhaltungskunst ist aus christlichen Kontexten schon geboren worden: Da Vinci, Michelangelo, Raffael, «Quo Vadis», «Der Exorzist», «Die Dornenvögel», «Conclave» ... Aus katholischen Kontexten, um genau zu sein. Bunte, opulente Erzählungen mit viel Lust an der Sünde in all ihren Entfaltungsmöglichkeiten. Und an ihrer Bestrafung.