Videos

Leben

Skatboarder im Rollstuhl geht viral und wird von Tony Hawks entdeckt



Video: watson/jah

Skaten im Rollstuhl geht nicht? Doch! Dieser Typ beweist's und wird von Tony Hawk entdeckt

Der Kalifornier Evan Lalanne skatet mit dem Rollstuhl auf dem E-Skateboard durch die Strassen und begeistert damit nicht nur seine Instagram-Community, sondern auch den legendären Tony Hawk.

Der 21-jährige Kalifornier Evan Lalanne verunfallte bei einer Wanderung und ist seither querschnittgelähmt. Am Anfang seiner Rehabilitation dachte er, dass er in einem Rollstuhl nie glücklich sein könne, erzählt er in einem Interview.

Doch mittlerweile sieht es anders aus: Er kurvt mit seinem Rollstuhl auf einem motorisierten Skateboard durch die Strassen und Skateboard-Anlagen. Auf seinem Instagram-Account teilt er in Videos sein Talent. Unter den Zuschauern ist auch der weltbekannte und legendäre Skateboard-Profi Tony Hawk, der eines seiner Videos weiterteilt.

So wird auch die US-amerikanische Moderatorin Ellen DeGeneres auf den Rollstuhl-Skater aufmerksam und lädt ihn in ihre Show ein – zusammen mit einem speziellen Gast. Aber seht am besten selbst im obigen Video.

(jah)

Mehr Videos:

«Gott hat mir keine Beine gegeben, aber Talent» Video: srf/Roberto Krone

«Es war mir lange unangenehm, keine rechte Hand zu haben» Video: watson/Lino Haltinner

Blinder Mountainbiker gibt Vollgas Video: watson

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die besten Rollstuhl-Verkleidungen Trotz Behinderung auf den höchsten Berg Griechenlands Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter