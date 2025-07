Diese 13 Reunions von ehemaligen Co-Stars lassen dein Fan-Herz höher schlagen

Als Fan von Filmen und Serien ist es immer schön zu sehen, dass sich die Co-Stars nicht nur am Set gut verstehen, sondern auch noch Jahre (oder Jahrzehnte später) befreundet sind. Mit einem einfachen Selfie begeistern die Stars von «School of Rock», «The Office», «Shameless» und Co. so tausende von Fans.

Hier kommen 13 Reunionen von ehemaligen Co-Stars, die erst kürzlich stattgefunden haben.

«The Office»

2005:

Bild: nbc

«Mittagessen mit einer meiner Lieblingspersonen auf dieser Erde» schreibt Dwight-Darsteller Rainn Wilson unter einem Foto auf Insta mit seiner ehemaligen Co-Star Jenna Fischer.

2025:

«Shameless»

2011:

Bild: showtime

An der Premiere von «Happy Gilmore 2» hat sich Jeremy Allen White mit Ethan Cutkosky, seinem kleinen Bruder aus «Shameless», getroffen.

2025:

«School of Rock»

2003:

Bild: imdb

Kennengelernt haben sich Caitlin Hale und Angelo Massagli vor 23 Jahren als Teenager am Set von «School of Rock». Einige Jahre später haben sie sich wieder getroffen und sich ineinander verliebt. Im Januar haben sie geheiratet und ihre ehemaligen Co-Stars zur Zeremonie eingeladen.

2025:

«The Mummy»

1999:

Bild: universal studios

26 Jahre nach der Veröffentlichung von «The Mummy» haben sich vor Kurzem die Schauspieler (Brendan Fraser, Patricia Velasquez, John Hannah and Oded Fehr) an einer Convention in Denver wieder getroffen.

2025:

«Beverly Hills, 90210»

1990:

Bild: 90210 Productions

In den 90er-Jahren spielten Tori Spelling und Brian Austin in «Beverly Hills, 90210» ein Paar, privat sind die beiden gut befreundet. «Donna und David werden immer ikonisch sein. Aber Tori + Brian, das ist wahre Freundschaft», schreibt Spelling auf Instagram.

2025:

«Modern Family»

2009:

Bild: abc

Jesse Tyler Ferguson und Aubrey Anderson-Emmons spielten in der Sitcom «Modern Family» Vater und Tochter. Auch im echten Leben stehen sie in Kontakt, und Anderson-Emmons besuchte ihren ehemliagen On-Screen-Vater kürzlich bei einer seiner Theateraufführungen.

2025:

«Gossip Girl»

2007:

Bild: the cw

Nicht nur beste Freunde vor der Kamera, auch im echten Leben sind Chace Crawford und Ed Westwick (spielten Nate und Chuck in «Gossip Girl») gut befreundet.

2024:

«Bull Durham»

1988:

Bild: mgm

Kevin Costner und Susan Sarandon drehten 1988 den Film «Bull Durham». Vergangenes Jahr trafen sie sich am Filmfestival in Venedig wieder.

2024:

«Charmed»

2000:

Bild: spelling television

Julian McMahon spielte ab dem Jahr 2000 den Halbdämon Cole in «Charmed» und verstand sich so gut mit seiner Schauspielkollegin Alyssa Milano, dass sie auch privat gut befreundet waren. Dieses Jahr verstarb McMahon an den Folgen von Krebs.

2023:

«King of Queens»

1998:

Bild: Hanley Productions Inc.

«Es gibt nur wenige Dinge, die mir so viel Freude bereiten wie das Wiedersehen mit einem meiner Lieblingsmenschen auf dieser Erde», schreibt Leah Remini aus Instagram unter einem Foto mit ihrem ehemaligen Co-Star Kevin James.

2023:

«Gilmore Girls»

2000:

Bild: warner bros.

Die Freundschaft von Michel und Lorelai (gespielt von Yanic Truesdale und Lauren Graham) in «Gilmore Girls» war ein ständiges Auf und Ab. Doch privat sieht das anders aus. Kurz vor Weihnachten trafen sich die beiden und teilten den Moment online mit Fans.

2024:

«Twilight»

2008:

Bild: summit entertainment

An einer Fan-Convention kamen die Mitglieder der Cullen-Familie (gespielt von Peter Facinelli, Jackson Rathbone, Rachelle Lefevre, Kellan Lutz, Ashley Greene und Nikki Reed) aus «Twilight» zusammen. Nicht dabei waren die Hauptdarsteller Robert Pattinson und Kristen Stewart.

2025:

«Dawson's Creek»

1998:

Bild: columbia tristar entertainment

Katie Holmes und Joshua Jackson haben nicht nur gemeinsam in «Dawson’s Creek» gespielt, sie waren auch im echten Leben ein Paar. Für ihre neue Film-Trilogie «Happy Hours» holte Holmes Jackson als männlichen Hauptdarsteller ins Boot. Die Dreharbeiten haben vor Kurzem begonnen und Fans feiern online die Reunion der beiden.

2025:

Bild: imago images

