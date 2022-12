Rapper Luuk und Nico lügen bis sich die Balken biegen – und sie sich vor Lachen krümmen

Was bisher geschah:

Heute besuch Rapper Luuk Nico im Adventskalender. Auf die beiden wartet eine kuriose Aufgabe – bei der es nicht zuletzt ums Lügen geht. Wer von beiden das bessere Pokerface aufsetzt und was Luuk und die Fischer Bettwarenfabrik verbindet, erfährst du im Video:

Seit über acht Monaten ist die ukrainische Stadt Mariupol in der Hand der russischen Armee. Seither dringen kaum verlässliche Informationen aus der Stadt. Beobachter und westliche Geheimdienste versuchen anhand von Satellitenbildern zu interpretieren, was in der Stadt vor sich geht.