Video: watson/Emanuella Kälin

Das passiert in deinem Körper, wenn du Musik hörst

Einen lauten Bass spüren wir in den Ohren, auf der Haut und unter den Füssen. Aber was passiert genau in unserem Körper, wenn wir Musik hören?

Musik nehmen wir über die Hörschnecke im Innenohr wahr. Sie wandelt Schallwellen in elektrische Signale um – das ist unsere auditive, also klassische, Wahrnehmung.

Aber Musik ist nicht nur hörbar – sie ist auch fühlbar. Denn Schall breitet sich als Vibration aus. Diese Vibrationen spüren wir mit dem vibrotaktilen Sinn – einem Teil unseres Tastsinns. Deshalb empfinden manche Menschen hohe Töne in ihren Fingerspitzen, andere spüren sie im Schädel oder sogar im Bauch oder an den Fusssohlen. Besonders Bässe, also tiefe Frequenzen, werden oft körperlich wahrgenommen – zum Beispiel als Vibration im Brustkorb oder auf der Haut.

Das Gehirn verarbeitet Musik auf erstaunlich komplexe Weise: Sie aktiviert nicht nur das Hörzentrum, sondern auch Regionen, die für Bewegung, Emotion und das Gedächtnis zuständig sind. Deshalb können Lieder uns an Momente erinnern, uns beruhigen – oder richtig pushen.

Bild: Shutterstock

Studien zeigen: Musik kann die Ausschüttung von Dopamin fördern – ein Botenstoff, der mit Glücksgefühlen verbunden ist. Gänsehaut beim Lieblingssong? Kein Zufall!

Musik ist für alle zugänglich – auch für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen: über Schwingungen und visuelle Elemente. Ein Beispiel dafür war die inklusive Eurovision-Party «Feel the Beat» mit vibrierenden Tanzflächen, bei der Hörende und Hörbehinderte gemeinsam tanzen konnten.

Inzwischen gibt es auch spezielle Technologien – etwa vibrierende Lautsprecherwesten, Subwoofer-Stühle oder visuelle Equalizer – die es ermöglichen, Musik durch mehrere Sinne wahrzunehmen.

Video: watson/Emanuella Kälin

