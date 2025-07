Video: watson/Lucas Zollinger

Ed Sheeran begeistert Publikum in Stuttgart mit deutschem Gesang

Der britische Popstar Ed Sheeran spielt auf seiner Europatournee gerade in Deutschland. Für die Fans am zweiten Konzert in der Stuttgarter MHPArena vor einigen Tagen gab es eine grosse Überraschung: Der 34-Jährige sang plötzlich auf Deutsch – oder versuchte es zumindest. Und zwar zusammen mit einem Newcomer, der in Deutschland gerade so richtig durchstartet. Die Szene teilte der Musiker danach auf seinem Instagram-Kanal:

Sheeran und Zartmann performten zusammen dessen Hit «tau mich auf» – und das Publikum schien es zu lieben. Der Song geht auf YouTube seit Anfang Jahr durch die Decke und hat bereits über vier Millionen Aufrufe. In den deutschen Singlecharts war er auf Platz 1. Auch Ed Sheeran scheint ein Fan zu sein. Auf Instagram schrieb er:

«Habe mein Deutsch aufgefrischt für diesen Auftritt. Ich liebe dieses Lied. Ich liebe Zartmann – grossartige Energie, grossartiger Moment. Danke Stuttgart x»

Zartmann ist aus Berlin und verortet seine Musik zwischen Rap, Indie und Pop. Seine Karriere nimmt seit 2024 langsam aber sicher Fahrt auf und dürfte mit dem aktuellen Hit und dem Auftritt bei Ed Sheeran einen neuen, vorläufigen Höhepunkt erreicht haben. Über sein Privatleben, seinen richtigen Namen und sein Alter ist nichts bekannt, er hält diese Informationen bewusst unter Verschluss. (lzo)

