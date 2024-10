Video: watson/nico bernasconi

Puffbesitzer

Sergio zeigt, welche Fahrkarte(n) in den Wohlstand er in seinem Puff versteckt hält

Aufgeräumte Wohnungen und blitzblanke Küchen kennen wir aus Sendungen wie «Ding Dong» oder «Mini Chuchi, dini Chuchi» bestens. Aufräumen, wenn ein TV-Team vorbeikommt, ergibt ja Sinn, widerspiegelt aber kaum den Alltag in unseren vier Wänden. Wo geht man also hin, wenn man einen echten Einblick in die Welt der Mieterinnen und Mieter erhalten will ...? Genau, in den Keller.

In dieser Folge haben wir den Walliser Sergio in seinem neuen Zürcher Nest besucht. Und er zeigt uns auch gleich seine sieben (7!) Notfallpläne, falls es bei watson mal nicht mehr laufen sollte. Und auch du kannst davon profitieren – es gibt ein Gewinnspiel!

Gewinnspiel Der beste Kommentar, warum du gewinnen solltest, wird intern in der Redaktion ausgewählt. Mit der Teilnahme bestätigst du, dass wir dich per Mail (ausschliesslich den Gewinner oder die Gewinnerin) kontaktieren dürfen. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel gibts im Video!

Video: watson/nico bernasconi

