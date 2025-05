Video: watson/nico bernasconi, david indumi

Rüümli-Session

«Damn it's so hot» – die Aargauerin Marlin heizt mächtig ein

Welcome to the Rüümli, Marlin! Die Aargauerin ist bereits mit Kunst aufgewachsen. Die gestalterische Seite wurde schon früh von ihrer Grossmutter gefördert, ihr Vater hat Marlin an die Musik herangeführt. Beim Blockflötespielen lernte sie die Musiknoten, später begann sie im Oberstufenchor zu singen. Marlins kultureller Hintergrund ist facettenreich – ihre Wurzeln reichen von der Schweiz über Guinea bis hin nach Ungarn.

Anfang 2022 enthüllte Marlin ihre Single «More», welche sie nun in das «watson-Rüümli» mitbringt. Film ab!

