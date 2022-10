Video: watson

Russische Propaganda geht schief – Soldat verplappert sich

Aktuell findet in Russland eine Teilmobilmachung statt – 300'000 Soldaten sollen in den Krieg ziehen. Um diese zu motivieren, wendet sich ein russischer Soldat in einem Video direkt von der Front an die Männer in seinem Heimatland. Doch seine Rede wird zur Anklage an die Militärführung. (sal)

