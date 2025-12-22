wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
Video

Kater terrorisiert Quartier in Obfelden

Video: ch media/Tele Züri

Brutalo-Büsi terrorisiert Quartier in Obfelden ZH 🙀

22.12.2025, 14:2222.12.2025, 14:49

Es ist der Albtraum für jede Katzenhalterin und jeden Katzenhalter: Das eigene Büsi wird schwer verletzt. Genau das erlebt derzeit Nicoletta Studer in Obfelden. Seit Jahren sorgt ein aggressiver Kater im Quartier für Angst und Schrecken – Büsis erleiden Bisswunden, Prellungen und sogar gebrochenen Knochen. Ihr eigener Kater Yoda wurde bereits mehrfach schwer verletzt, ebenso sechs weitere Katzen. Jetzt hat die Katzenbesitzerin Anzeige erstattet. (TeleZüri)​

Video: ch media/Tele Züri

Mehr Videos:

Schweizer Start-up Flappie entwickelt Katzentür mit KI

Video: watson/lucas zollinger

Zum Weltkatzentag haben wir für euch: 9 der besten felinen Fails

Video: watson/din
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Katzen haben keinen Bock auf den Tierarzt
1 / 21
Diese Katzen haben keinen Bock auf den Tierarzt

Hier folgen ein paar lustige Samtpfoten, die den Tierarzt-Besuch alles andere als lustig finden. Bild: Imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Katzen haben sieben Leben und landen immer auf den Füssen – das ist der Videobeweis
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Zu wenig Neuschnee in Alpen: Italienisches Skigebiet hilft mit Helis nach
Mangels Neuschnee ist in den italienischen Alpen Schnee mit dem Hubschrauber eingeflogen worden. Am Hausberg der norditalienischen Stadt Trient, dem Monte Bondone, wurde Schnee mit etwa 40 Flügen aus einem Helikopter auf die Pisten geschüttet, damit Skifahren möglich ist. Auf einem Video des italienischen Fernsehsenders Rai ist zu sehen, wie grössere Mengen aus höheren Lagen mit einem Netz transportiert und dann abgeladen werden. Insgesamt soll der Einsatz etwa vier Stunden gedauert haben.
Zur Story