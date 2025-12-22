Kater terrorisiert Quartier in Obfelden

Video: ch media/Tele Züri

Brutalo-Büsi terrorisiert Quartier in Obfelden ZH 🙀

Es ist der Albtraum für jede Katzenhalterin und jeden Katzenhalter: Das eigene Büsi wird schwer verletzt. Genau das erlebt derzeit Nicoletta Studer in Obfelden. Seit Jahren sorgt ein aggressiver Kater im Quartier für Angst und Schrecken – Büsis erleiden Bisswunden, Prellungen und sogar gebrochenen Knochen. Ihr eigener Kater Yoda wurde bereits mehrfach schwer verletzt, ebenso sechs weitere Katzen. Jetzt hat die Katzenbesitzerin Anzeige erstattet. (TeleZüri)​

Video: ch media/Tele Züri

