Kater terrorisiert Quartier in Obfelden

Brutalo-Büsi terrorisiert Quartier in Obfelden ZH 🙀
Es ist der Albtraum für jede Katzenhalterin und jeden Katzenhalter: Das eigene Büsi wird schwer verletzt. Genau das erlebt derzeit Nicoletta Studer in Obfelden. Seit Jahren sorgt ein aggressiver Kater im Quartier für Angst und Schrecken – Büsis erleiden Bisswunden, Prellungen und sogar gebrochenen Knochen. Ihr eigener Kater Yoda wurde bereits mehrfach schwer verletzt, ebenso sechs weitere Katzen. Jetzt hat die Katzenbesitzerin Anzeige erstattet. (TeleZüri)