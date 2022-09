Muskelschwund, na und? So lebt Mirco mit seiner tödlichen Krankheit

Es handelt sich insofern um eine besondere Krankheit, da sie fast ausnahmslos nur Knaben betrifft – etwa einen von 3500. Grund: Das Dystrophin-Gen liegt auf dem Geschlechtschromosom X. Da Frauen im Gegensatz zu Männern zwei X-Chromosome in ihren Zellen haben, übernimmt bei einem Defekt des einen das andere das Kommando. Das kranke bleibt in einem solchen Fall grundsätzlich inaktiv.

Das Einzige, was Mirco selbst kann, ist sprechen und mit seinen Fingern den elektrischen Rollstuhl bedienen. Er kann weder alleine essen noch trinken, nicht seine Zähne putzen oder sich beispielsweise am Bein kratzen. All das übernehmen Pflegende der Mathilde Escher Stiftung, wo Mirco seit 21 Jahren lebt.

Bis zu 285 Prozent – wieso wird der Strom nächstes Jahr so viel teurer?

Fernsehschauen oder Brot backen wird 2023 um einiges teurer werden. Wieso genau das so ist, erfährst du im Video.

Die Strompreise steigen im nächsten Jahr teilweise deutlich an. Bis auf ganz wenige Ausnahmen muss in allen Gemeinden mehr bezahlt werden. Doch wieso ist das so? Was haben Gaspreise und der Krieg in der Ukraine genau mit dem Strom zu tun? Gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Wir erklären es dir im Video ganz genau.