Das waren (unsere) Highlights vom SRF Bounce Cypher 2024

«Du bist so dick, ich muss in den Thurgau kehren gehen, damit ich an dir vorbeikomme»

Du denkst, hier war es die letzten Tage windig? Schau mal nach Madeira

Wer nach Madeira fliegen will, sollte besser kein Problem mit holprigen Landungen haben. Der Flughafen der zu Portugal gehörigen Atlantikinsel vor der westafrikanischen Küste gilt als einer der schwierigsten weltweit. Nur Piloten mit einem Spezialtraining dürfen ihn anfliegen. Weil er nur wenige Meter von der Küste entfernt liegt, sind sogenannte Scherwinde dort an der Tagesordnung. Und was diese mit einem landenden Flugzeug machen (können), siehst du im Video. Schnall dich besser an, es wird holprig!