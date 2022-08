Video: watson

Sina am Openair Gampel – das erste und letzte Mal

Sina Alpiger Folgen

Aya Baalbaki Folgen

Vom 18. bis am 21. August findet das grösste Fest im Wallis statt – das Openair Gampel. Seinem Motto «Iischi Party» macht es alle Ehre: An keinem anderen Festival gibt es so viele Partyzelte wie hier. Böse Zungen behaupten, die meisten würden alleine deswegen kommen – das Line-up sei nebensächlich. Ob das stimmt und wie es in der Kuhstall-Gaudihüte, Hot-Shot-Bar und Co. zu- und hergeht, siehst du im Video.

