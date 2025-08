«Vom Feuerwerk habe ich einen Tinnitus»: Das denkt ihr über Feuerwerk

PYROTECHNIK IST DOCH KEIN VERBRECHEN! Zwei Mal im Jahr (1. August und Silvester) schau ich gerne paar Minuten in den Himmel und mache «Ohhhhh» und «Ahhhhhhhh». Ich hasse Feuerwerk. Es ist schlecht für die Umwelt/die Tieren oder XY. Ich habe keine Meinung und will nur die Antworten sehen.

Doch nicht alle sind Fan von Feuerwerk. Gegenstimmen wurden in den letzten Jahren immer lauter und das Thema ist zum Politikum geworden. Aktuell ist beim Bund eine Volksinitiative hängig, die Feuerwerksinitiative . Diese will den privaten Gebrauch von Feuerwerken einschränken.

Trump über Epstein-Insel: «Ich hatte nie das Privileg, dorthin zu gehen»

Vor versammelten Reportern erklärt Trump, weshalb er und sein ehemaliger Freund Jeffrey Epstein sich zerstritten haben. Er beteuert auch, nie auf dessen Insel gewesen zu sein.

Der Fall Epstein hängt Trump weiterhin an den Fersen. Auch beim Besuch in Schottland sind die Reporter weniger an seiner genialen Zollpolitik oder seinem Golfplatz interessiert und befragen ihn stattdessen lieber zu einer Aussage über Epstein, die er zuvor gemacht hatte. So hatte Trump gesagt, er habe Epstein schon vor Jahren aus seinem Anwesen Mar-a-Lago rausgeworfen.