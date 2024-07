Video: watson/lucas zollinger

So lange standen die Swifties heute schon Schlange – und so viel haben sie ausgegeben 😳💸

Morgen ist das erste der beiden Taylor-Swift-Konzerte im Zürcher Letzigrund-Stadion. Doch schon heute greift der Wahnsinn die Swiftieness in der Stadt um sich: Auf dem Turbinenplatz standen bereits am frühen Morgen Hunderte Fans stundenlang in der Sonne an, um sich vor den Konzerten noch offizielle Merchandise-Artikel zu ergattern. In der Schlange trafen wir auch auf Fans aus dem Ausland und gar aus Übersee. Wir haben die Swifties gefragt, wie tief sie für ihr Idol schon in die Tasche gegriffen haben. Spoiler:





















Mindestens so tief.



Video: watson/lucas zollinger

Das Vermögen von Taylor Swift wird – je nach Quelle – auf über eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Sie verdient eine Menge Geld mit Merchandise. Im vergangenen April schätzte Forbes, dass Swifts begehrtes Merchandise vor Ort – das sie zu einem Durchschnittspreis von 80 Dollar verkauft – ihr Vermögen um geschätzte 87 Millionen Dollar gesteigert haben könnte.

Das deutsche Magazin «WirtschaftsWoche» schreibt ausserdem: T-Shirts, Mützen und Taschen hätten zwar nicht direkt etwas mit Musik zu tun, seien für Swift jedoch sogar wertvoller als ihre Songs. Erfahrungsgemäss liessen Konzertbesucher an den Verkaufsständen fast so viel Geld, wie sie für ihre Tickets ausgeben. Bei Swifts «Eras»-Tour waren dies laut Umfragen im Schnitt 160 Dollar. Das entspricht bisher einem Umsatz von beinahe 700 Millionen Dollar. (lzo, dkl)

