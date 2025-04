Einer dieser geboosteten Accounts war auch derjenige von «Path of Exile 2», also eben dem Spiel, das Musk im Stream zockt. Dafür wurde Musk, der öffentlich gerne als Spitzengamer wahrgenommen werden würde, von der Gaming-Community ziemlich belächelt. Übrigens: Während seiner Session im Flugzeug spielte Musk zwar auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, schaffte es aber nicht über den Tutorialbereich hinaus. (lzo)

Offiziell wollte Musk mit dem Stream die Verbindung seines Starlink-Internets im Flugzeug testen. Im Video ist tatsächlich zu sehen, dass er sich offenbar in einer Flugzeugkabine befindet. Eventuell ging es bei seinem Auftritt aber auch etwas darum, seine «Gamer Credibility» etwas aufzubessern. Erst vor Kurzem wurde er nämlich dafür geoutet , Profi-Gamer dafür zu bezahlen, seine Accounts zu boosten.

In einer Nachricht behauptete ein Spieler, Ashley St. Clair zu sein, eine ehemalige Partnerin von Musk, die derzeit mit ihm um das Sorgerecht für ihr fünf Monate altes Kind streitet. Ein anderer sagte, Musk habe Amerika genau so zerstört wie seine vielen Ehen. Auf die Kommentare im Game-Chat ging der 53-Jährige aber nicht ein, auch nicht auf solche von Fans. Obwohl ihn mehrere Nutzer darauf hinwiesen, dass er den Chat auch ausschalten könne, um den Trollen und dem Spam Einhalt zu gebieten, reagierte Musk nicht. Einzelne User, die zu viel Spam absetzten, sperrte er aber.

Musk hörte während des Streamens laute Musik und sprach kaum. Einige Minuten nach Beginn des Streams erschienen die ersten Nachrichten im Ingame-Chat des Spiels. Einige davon waren von Fans, aber die Tonalität kippte rasch in Richtung Hass und Beleidigung und es kam vermehrt zu Spamming.

Elon Musk zeigte sich kürzlich in einem Livestream beim Zocken. Es dauerte nicht lange, bevor mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer den Ingame-Chat des Videospiels kaperten und Musk zur Zielscheibe für Hasskommentare, Spam und Trolling wurde. Das Ganze dauerte knapp zwei Stunden an, bis Musk (im Spiel) – offenbar wegen eines Verbindungsproblems – starb und den Stream kommentarlos beendete.

