Taylor Swift tritt am kommenden Dienstag, dem 9. Juli in Zürich auf. Bild: keystone

Quizzticle

Beweise deine Swiftieness – kennst du die 20 meistgestreamten Songs von Taylor Swift?

Elia Arianna Folge mir Nina Stiefel Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Quizzticle-Klasse

Am Dienstag tritt Taylor Swift zum ersten Mal in Zürich auf. Deshalb gibt’s heuer ein Quizzticle passend zum Anlass.

Gesucht sind die 20 meistgestreamten Songs von Taylor Swift. Alle Swifties haben heute also gute Chancen auf ein kleines Erfolgserlebnis.

Für alle anderen gibt’s hier noch einen kleinen Extra-Tipp: Es hat in den Lyrics genau so viele Striche wie die Songs Buchstaben haben. Also gehts raus und habts Spass!

Viel Glück beim rötlen!

Und so geht's:

Nenne die 20 gesuchten Songs.

Als Hilfe bekommst du die Anzahl Streams und ein Stück der Lyrics.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Quizzticle Abonnieren Abonnieren