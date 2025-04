«Ein wildes Rodeo»: Wir dirigieren ein Orchester

Vom 4. April bis am 4. Mai 2025 spielt «Pretty Woman – The Musical» im Theater 11 Zürich.

Die Geschichte des Filmklassikers «Pretty Woman» gibt's jetzt auch in der Schweiz als Musical. Unsere Videoproduzentin Michelle, die normalerweise privat im Kämmerlein an elektronischer (!) Musik rumbastelt, war die Auserwählte, die ihr Taktgefühl unter Beweis stellen sollte. Angeleitet von Gareth Weedon, dem musikalischen Leiter des Stücks, schwang sie den Taktstock zu «Rodeo Drive». Oder probierte es zumindest.

Das Musical «Pretty Woman» läuft aktuell im Theater 11 in Zürich. Grund genug, dass wir in grenzenloser Selbstüberschätzung vorbeigehen und uns im Dirigieren versuchen!

Blauer Teppich statt weisser Traumstrand – Quallenplage auf Mallorca

Auf Mallorca wurden am vergangenen Wochenende gleich zweimal unzählige blaue Quallen angespült. Der Teppich aus den Nesseltieren war am Samstag auf der Nordseite, in Port de Sóller, und am Sonntag auf der Westseite, in Port d'Andratx, vorzufinden, wie das Mallorca Magazin berichtete.