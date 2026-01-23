Nebel-3°
KCBR veröffentlicht Video von Sprayereien am Swissmill-Tower in Zürich

KCBR
Die Sprayereien von KCBR im November sorgte für grosses Aufsehen.Bild: youtube/heidi müller

Sprayergruppe KCBR signierte Zürichs Getreidesilo – und zeigt die Aktion jetzt im Video

23.01.2026, 09:0923.01.2026, 09:11

Im November staunte Zürich nicht schlecht, als plötzlich auf der grauen Fassade des Swissmill-Towers in grosser, schwarzer Schrift das Kürzel KCBR zu lesen war. Die Sprayereien sorgten damals für grosses Aufsehen.

Die Sprayer-Gruppe hat sich dabei, wie schon bei früheren Aktionen, gleich selber gefilmt und das Video am Donnerstagabend auf Youtube hochgeladen

Es zeigt, wie die Sprayer zuerst via Treppe in einen Lift gelangen, eine Luke öffnen und aufwendig über Luftschächte klettern. Mit einer Leiter gelangen sie schlussendlich aufs Dach, wo sie sich am Tower abseilten und mit dem Sprayen loslegten.

Das ganze Video gibt es hier:

Video: youtube/heidi müller

Für spektakuläre Aktionen bekannt

Die Gruppe KCBR ist im Raum Zürich seit Jahren aktiv und für ihre Aktionen an schwer zugänglichen oder stark exponierten Orten bekannt. Bereits im Jahr 2021 sorgte das Kollektiv für Aufsehen, als der Schriftzug «KCBRYNOTMAF» den Kamin der stillgelegten Kehrichtverbrennungsanlage an der Zürcher Josefstrasse zierte.

Für die Behörden ist KCBR allerdings ein langjähriges Ärgernis. Laut der Stadtpolizei wurde das Kollektiv bereits 2017 mit über 600 Sprayereien in Verbindung gebracht, wobei sich der verursachte Sachschaden damals auf rund 2,5 Millionen Franken belief. Die Täter strafrechtlich zu belangen, erweist sich jedoch als schwierig. Staatsanwalt Edwin Lüscher fasste die Situation 2020 gegenüber dem «Tages-Anzeiger» bildhaft zusammen: «KCBR ist wie ein Fisch, er rutscht uns immer durch die Finger.» (ome/val)

Mehr zu KCBR:

Sprayergruppe «KCBR» signiert Zürichs Getreidesilo
Sprayen für den Frieden
Die SNB mit dem Graffiti der 86-jährigen Friedensaktivistin Louise Schneider mit dem Slogan «Geld für Waffen tötet».
quelle: keystone / anthony anex
In Genf ist ein Kunstwerk zur Frauenfussball-EM aufgetaucht – man erkennt es nur von oben
Video: watson
