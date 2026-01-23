Die Sprayereien von KCBR im November sorgte für grosses Aufsehen. Bild: youtube/heidi müller

Sprayergruppe KCBR signierte Zürichs Getreidesilo – und zeigt die Aktion jetzt im Video

Im November staunte Zürich nicht schlecht, als plötzlich auf der grauen Fassade des Swissmill-Towers in grosser, schwarzer Schrift das Kürzel KCBR zu lesen war. Die Sprayereien sorgten damals für grosses Aufsehen.

Die Sprayer-Gruppe hat sich dabei, wie schon bei früheren Aktionen, gleich selber gefilmt und das Video am Donnerstagabend auf Youtube hochgeladen

Es zeigt, wie die Sprayer zuerst via Treppe in einen Lift gelangen, eine Luke öffnen und aufwendig über Luftschächte klettern. Mit einer Leiter gelangen sie schlussendlich aufs Dach, wo sie sich am Tower abseilten und mit dem Sprayen loslegten.

Für spektakuläre Aktionen bekannt

Die Gruppe KCBR ist im Raum Zürich seit Jahren aktiv und für ihre Aktionen an schwer zugänglichen oder stark exponierten Orten bekannt. Bereits im Jahr 2021 sorgte das Kollektiv für Aufsehen, als der Schriftzug «KCBRYNOTMAF» den Kamin der stillgelegten Kehrichtverbrennungsanlage an der Zürcher Josefstrasse zierte.

Für die Behörden ist KCBR allerdings ein langjähriges Ärgernis. Laut der Stadtpolizei wurde das Kollektiv bereits 2017 mit über 600 Sprayereien in Verbindung gebracht, wobei sich der verursachte Sachschaden damals auf rund 2,5 Millionen Franken belief. Die Täter strafrechtlich zu belangen, erweist sich jedoch als schwierig. Staatsanwalt Edwin Lüscher fasste die Situation 2020 gegenüber dem «Tages-Anzeiger» bildhaft zusammen: «KCBR ist wie ein Fisch, er rutscht uns immer durch die Finger.» (ome/val)