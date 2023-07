SPD-Politiker geht mit Gaga-Interview viral – Er beantwortet eine Frage zehnmal nicht

Philipp da Cunha ist 35 Jahre alt, seit 2016 Landtagsabgeordneter und aktuell Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Anlässlich einer Bürgersprechstunde hatte da Cunha einen Saal in einem Hotel gemietet, das dem Ehemann einer SPD-Kollegin aus dem Fraktionsvorstand gehört. Der NDR-Reporter wollte wissen, wie viel die Mietet dieses Saals gekostet hat.

Wie viele Worte kann man finden, um einer einfachen Frage auszuweichen? Ein SPD-Landespolitiker hat jetzt einen neuen Standard gesetzt. Es könnte sich um das absurdeste Interview des Jahres handeln in Deutschland .

Eine Aktion des norwegischen Parlamentariers Bjørnar Moxnes sorgt für einen Eklat. So hat der 41-Jährige am Flughafen eine Luxus-Sonnenbrille gestohlen. Nun ist er DAS Thema in Norwegen.