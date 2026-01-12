bedeckt
Video: So kämpfen die Bewohner von Amsterdam gegen das Glatteis

Video: watson/Elena Maria Müller

Menschen in Amsterdam kämpfen gegen das Glatteis – meist ohne Erfolg

12.01.2026, 16:4612.01.2026, 17:16

Die Kältewelle machte auch vor den Niederlanden keinen Halt. In den vergangenen Tagen legten die eisigen Temperaturen und der Schneefall grosse Teile des öffentlichen Verkehrs lahm. Das Königliche Niederländische Meteorologische Institut hatte gestern eine Warnung der höchsten Stufe für Glatteis ausgegeben.

Die Glätte entsteht durch gefrierenden Niederschlag und ist oft kaum erkennbar. Betroffen sind insbesondere Strassen, Brücken, Rad- und Gehwege. Das wurde für die Einwohnerinnen und Einwohner von Amsterdam zur grossen (und auch bitzli witzigen) Herausforderung, wie diverse Videos, die auf Social Media kursieren, zeigen.
(emm)

Video: watson/Elena Maria Müller

