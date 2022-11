Video: twitter/Natalie Amiri

Iranische Schauspielerinnen werden während WM-Spiel verhaftet

Die iranische Schauspielerin Soheila Golestani führt in einem Video eine Protestaktion gegen die Regierung im Iran an. Zusammen mit weiteren Schauspieler:innen posiert sie ohne Kopftuch stumm vor der Kamera. Es haben auch mehrere Männer an der Solidaritätsbekundung teilgenommen.

Laut Iran-Expertin Natalie Amiri wurden die Protestierenden inzwischen verhaftet. Bei Beginn des WM-Spiels Iran gegen USA stürmten Sicherheitskräfte des Regimes ihre Wohnungen und verhafteten sie.

Video: twitter/Natalie Amiri

(aya)

