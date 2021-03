Videos

Junge treibt auf einer Eisscholle mitten im Fluss – und wird gerettet



Video: watson

Junge treibt auf einer Eisscholle mitten im Fluss – dann wird er spektakulär gerettet

Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Dies gilt wohl auch im Fall der Rettung dieses ukrainischen Jungen. Er trieb in der Nähe von Kiew auf einer Eisscholle mitten im Fluss. Der Junge hatte Glück: Ein Angler warf ihm seine Angelschnur zu und holte ihn so zurück zum Ufer. (nfr)

