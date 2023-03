Video: watson/Aya Baalbaki

Adele signiert beim Konzert ein Brautkleid – die Reaktion ist herrlich

Seit Ende November finden die begehrten «Weekends with Adele»-Shows in Las Vegas statt. Vergangenes Wochenende erlebte die Sängerin etwas, was sie wahrscheinlich nie wieder vergessen wird. Sie hat diesen Moment sogar auf ihrer Instagram-Seite festgehalten.

Die Sängerin wurde von einem Fan gebeten, ihr Brautkleid zu signieren. Gaby und Evan hatten sich Stunden zuvor das Jawort gegeben. Für die beiden ging ein Traum in Erfüllung:

