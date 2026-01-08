Video: ch media

«Ich bin dankbar, dass ich eine zweite Chance zum Leben erhielt» – Brandopfer erzählt

Mafalda da Silva Baptista war sieben Jahre alt, als eine Gasexplosion im neu gebauten Ferienhaus ihrer Familie in Portugal ihr Leben veränderte. Sie und ihr Bruder erlitten schwerste Verbrennungen.

Mafalda lag zwei Wochen im Wachkoma, verbrachte mehrere Monate im Spital – die Ärzte gaben ihr kaum Überlebenschancen.

Doch sie kämpfte sich zurück ins Leben. Nach zahlreichen Behandlungen und rund 30 Operationen ist Mafalda heute ausgebildete Fachfrau Gesundheit.

In den sozialen Medien spricht sie offen über ihr Schicksal. Mit einem emotionalen Video wandte sie sich an die Brandverletzten von Crans-Montana und möchte ihnen Hoffnung machen.

Aus eigener Erfahrung weiss sie, wie lang der Weg für Brandopfer ist. «Ich bin dankbar, dass ich eine zweite Chance zum Leben erhielt» erzählt die 25-Jährige im «TalkTäglich»:

