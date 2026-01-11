Der Europameister Richard Vogel hat das Weltcupspringen beim CHI Basel gewonnen. Der Deutsche im Sattel von United Touch siegte in der mit 332'000 Euro dotierten Prüfung überlegen.
Als bester Schweizer klassierte sich Martin Fuchs mit Lorde im 4. Rang. Mit diesem Resultat brachte sich der Zürcher zurück ins Geschäft für eine Teilnahme am Weltcupfinal im April in den USA. Mit Gaëtan Joliat erreichte ein zweiter Schweizer das Stechen der sieben Paare. (ram/sda)
