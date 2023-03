Video: watson/Aya Baalbaki

Jugendliche randalieren im Kino bis zum Filmabbruch – Polizei vermutet TikTok-Trend

In einem Kino in Essen kam es am Samstagabend zu heftigen Randale, die zum Filmabbruch führten. Die Polizei vermutet dahinter einen TikTok-Trend.

Gäste seien während der Vorstellung aufgestanden und über die Sitze geklettert. Sie hätten zudem Snacks durch den Kinosaal geworfen. Die Situation eskalierte so sehr, dass die Cinemaxx-Mitarbeiter schliesslich die Polizei riefen. 440 Zuschauer:innen wurden aus dem Saal beordert.

Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato geht von einem möglichen TikTok-Trend aus: «Hierbei zeigen einige Personen ein derart asoziales Verhalten, welches dazu führen soll, einen Kinofilm abbrechen zu lassen. Dass man hierdurch vielen anständigen Leuten den Abend vermiest, scheint die angehenden ,Social-Media-Stars‘ und Möchtegern-,Influencer‘ nicht im Geringsten zu interessieren.»

Straftaten wurden den Angaben nach nicht festgestellt. Es könnten aber Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden.

