Wie Klickfarmen das Bot-Problem von Instagram und Co. verschlimmern

Hast du in deinen DMs auch immer wieder Spam-Nachrichten von Bots? Woher diese kommen und was Klickfarmen damit zu tun haben.

«Wer hat etwas Langes für mich?» Solche und andere suggestive Zeilen lesen wir auf unserem Instagram-Account fast täglich in den Kommentaren. Ob Porno-Bots oder sonstiger Spam: Auf Social Media gibt es Tausende von Fake-Accounts, die einem die Messengers vollmüllen.

Grund für das Spam-Problem von Insta und Co. sind unter anderem Klickfarmen. Mit etwas Geld kann man damit Reichweite und Klicks generieren. Was Klickfarmen genau sind, wie sie funktionieren und was für Gefahren sie mit sich bringen, erfährst du im Video:

