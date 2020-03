«Social Dis Dance» und 14 weitere Corona-Tänze, die du jetzt können musst!

Erstochener Taxifahrer in Luzern: Polizei veröffentlicht neue Fahndungsbilder

Neue Infomationen zum Tötungsdelikt in Luzern: Das mutmassliche Opfer konnte in der Zwischenzeit identifiziert werden, wie die Polizei Luzern mitteilt. Es handelt sich um einen 51-jährigen russischen Staatsangehörigen. Er war in einer Luzerner Agglomerationsgemeinde wohnhaft und hat für ein Taxiunternehmen gearbeitet.

Die Polizei ist fahndet immer noch nach einem Mann, der sich zur Tatzeit in Gebiet an der Sedelstrasse aufgehalten hat und dabei von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Ob er …