Epische Challenge: Freestyle-Skifahrer meistern 64-Meter-Rail-Kombination

Die Regeln der Challenge sind so einfach wie gnadenlos: Sobald eine Rail geschafft wird, kommt die nächste hinzu. Wichtig dabei: Es geht um Teamarbeit. Nicht jeder Athlet muss alle Rails absolvieren, doch jemand aus der Gruppe muss es schaffen, um das Setup weiter auszubauen.

Freestyle-Skifahrer Jesper Tjäder hat es geschafft, die Grenzen seines Sports neu zu definieren. Bei einer «Add-On-Challenge» in Sunshine Village, Alberta, meisterte der schwedische Profi ganze 10 Rails mit einer Gesamtlänge von rund 64 Metern. Der Weg dahin? Alles andere als leicht.

10 Rails, 64 Meter, unzählige Stürze – und am Ende ein epischer Triumph: Bei einer «Add-On-Challenge» liefern Freestyle-Skifahrer Unglaubliches.

Auch mit einer Doppelbesetzung mit Ober- und Untersportchef gelingt es dem SCB nicht, die besten eigenen Talente zu halten. Philip Wüthrich wechselt auf nächste Saison nach Ambri.

Ambris Sportchef Paolo Duca hat diesen Transfer umsichtig eingefädelt, Philip Wüthrich die Möglichkeiten in Ambri aufgezeigt, ihm Zeit für die Entscheidungsfindung gelassen und den «Transfer-Playoff-Final» gegen den SCB gewonnen. Er sagt: «Ich bin zuversichtlich, dass sich Philip bei uns wohl fühlen und noch besser wird. Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Erfahrung mit «Bärner Giele» gemacht …» Wo er recht hat, da hat er recht: Zuletzt sind André Heim, Yanik Burren oder Marco Müller erst in Ambri bestandene NL-Spieler geworden.