«Hinterhältiger Coldplay-Kamera-Scheiss» – Liam Gallagher teilt gegen Coldplay aus

Der Oasis-Frontmann Liam Gallagher hält nicht viel von Kiss Cams. An einem Konzert in Manchester beruhigt er die Fans, dass sich hier niemand dafür interessiere, mit wem sie was hätten.

Dass Liam Gallagher (52) kein Fan von Coldplay ist, ist bekannt. Schon vor dem neusten Seitenhieb gegen die britischen Musikerkollegen hatte der Oasis-Frontmann Coldplay und deren Fans als «langweilig» oder «weichgespült» bezeichnet. Über Coldplay-Sänger Chris Martin sagte er einst, dieser würde aussehen wie ein «Erdkundelehrer».

Am Konzert in Manchester liess er es sich nicht nehmen, vor einem Liebeslied auf den Kiss-Cam-Vorfall von Coldplay in Boston anzuspielen. Dabei wurde eine Affäre zwischen dem CEO und einer Mitarbeiterin einer US-Firma aufgedeckt, was zu einem Shitstorm gegen die beiden führte. Der CEO gab daraufhin seinen Rücktritt bekannt, die Aufnahmen der beiden vom Konzert wurden tausendfach geteilt und zu Memes gemacht.

«Uns ist es gleichgültig, mit wem ihr schlaft, flirtet oder rummacht.» Liam Gallagher, Oasis-Frontmann

Gallagher, der für seine derbe Wortwahl bekannt ist, stand aber auch schon mit Coldplay zusammen auf der Bühne. 2017 hatten sie einen gemeinsamen Auftritt beim «One Love Manchester»-Konzert. In einem Radio-Interview sagte der Oasis-Frontmann damals, er hätte gegenüber Martin gesagt, dass er «alles zurücknehme, was ich je über euch (Coldplay) gesagt habe».

