Wir wünschen euch einen so guten Tag, wie ihn Pep damals beim Training hatte

Du hast schlechte Laune? Führ' dir mal dieses Video von Manchester-City-Coach Pep Guardiola zu Gemüte. Es geht dir dann besser, versprochen.



(Und Pep selbst sollte es vielleicht auch gleich schauen, nachdem er gestern Abend auf ziemlich bittere Art und Weise aus der Champions League ausgeschieden ist und sich emotional gerade in weniger berauschenden Dimensionen bewegen dürfte ...)

Liebe Community,

aktuell kann einem vieles auf die Stimmung schlagen (was soll dieser erneute Wintereinbruch, gopf?!). Aber jetzt bloss nicht den Kopf hängen lassen. Wir haben hier eventuell genau die Dopamin-Spritze, die ihr braucht. Toggi meinte jedenfalls, ihm sei es nach dem Video direkt wieder besser gegangen. «So fühl ich mich amis, und so rede ich zu den Kindern, wenn die mal selber das Zimmer aufgeräumt haben», gab er zu Protokoll.



Schaut's euch an. Und spürt Toggis Kinder-Zimmer-Aufräum-Genugtuung selbst. Wir wünschen uns sehr, dass es euch danach ebenfalls so gut geht wie Toggi und Pep (oder in seinem Fall damals ging, die CL-Pleite ...).



Die Szene stammt übrigens aus der ersten Episode der Netflix-Dokuserie «Zusammen: Die Triple-Gewinner». In den sechs Folgen wurden Pep Guardiola und sein damaliger Kader bei Manchester City dabei begleitet, als ihnen in der Saison 2022/2023 etwas gelang, was vor ihnen noch niemand in der Geschichte der «Skyblues» geschafft hatte: Sie holten sich das Triple.

Ein kleiner Exkurs für die Nicht-Fussballfachkundigen: Das Triple ist ein dreifacher Triumph in der nationalen Meisterschaft, dem nationalen Pokal und in einem internationalen Wettbewerb in derselben Saison. Im Falle von Manchester City waren es die Premier League, der FA-Cup und die Champions League.

Für Ausnahme-Trainer Pep Guardiola war es damals bereits das zweite Mal, dass er ein Team zu einem Triple führte. In der Saison 2008/2009 gelang ihm das Kunststück bereits mit dem FC Barcelona. Insgesamt kam es erst zehnmal vor, dass ein Team ein Triple gewinnen konnte – einzig der FC Bayern München und der FC Barcelona können zwei solcher Erfolge vorweisen. (lzo)

