Diese Langstreckenläuferin wird Letzte – und bekommt deshalb 10'000 Dollar

Aktuell werden in Kambodscha die Südostasien-Spiele abgehalten, eine Art Olympische Spiele, aber nur für südostasische Länder. Am 8. Mai fand in der Hauptstadt Phnom Penh das 5000-Meter-Rennen der Frauen statt – bei strömendem Regen. Und dabei bewies vor allem eine kambodschanische Läuferin wahre Ausdauer, Durchhaltevermögen und Sportsgeist:

Bou Samnang wurde beim Rennen die Letzte, mit einem Abstand von fast sechs Minuten. Trotz des Wetters brach sie ihren Lauf jedoch nicht ab, als die Vietnamesin Nguyen Thi Oanh das Rennen für sich entschied. Dafür wird sie jetzt gefeiert.



Ihre Beharrlichkeit inspirierte ihre Fans und machte Kambodscha als Gastgeber der diesjährigen Südostasien-Spiele stolz. So stolz, dass ihr nun sogar Premierminister Hun Sen 10'000 Dollar für ihr Durchhaltevermögen überreichen will. (lzo)

