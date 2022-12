Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent

Frankreich oder Argentinien? Diese Fans sind sich (fast) einig

Wer gewinnt das Finale der Fussballweltmeisterschaft am Sonntag? Wir haben einige Experten und Expertinnen befragt (zufällige Leute, die wir auf der Strasse getroffen haben) und es gibt einen klaren Konsens. Nur eine Rebellin hat es gewagt, sich dagegenzustellen.

Heute, am Sonntag, 18.12.2022, ist es so weit: Im Finale der WM in Katar stehen sich Argentinien und Frankreich gegenüber. Gewinnt Messi mit den Südamerikanern oder holen unsere westlichen Nachbarn zum zweiten Mal in Folge den WM-Titel? Wir haben bei den Expertinnen und Experten nachgefragt:

