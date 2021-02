Videos

Tesla

Drohnenflug über «Giga-Factory» landet viralen Hit



Video: watson

Elon Musk postet Drohnenflug über «Giga-Factory» – und landet viralen Hit

«Giga Berlin progress» nennt Elon Musk sein Drohnenvideo aus Grünheide, das er gerade bei Twitter veröffentlicht hat. Der Clip wurde bereits über sechs Millionen Mal abgespielt.

Tesla will in Grünheide bei Berlin jährlich rund 500'000 Wagen der kompakten Fahrzeuge Model 3 und Model Y bauen. Es ist das erste Werk, in dem sowohl Autos als auch Batterien gefertigt werden sollen. Musk stellte bei dem Auftritt auch neue Kompaktmodelle speziell für den europäischen Markt und längere Reichweiten als bisher in Aussicht. (nfr)

Mehr Videos:

Autofahrer rammt absichtlich acht Fahrzeuge Video: watson

Und jetzt der Aufsteller des Tages: Pandas im Schnee Video: watson

Frau dreht Aerobic-Video in Myanmar – und filmt versehentlich Militärputsch Video: watson

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

17 Auto-Designs, die ähnlich polarisierten wie der Tesla-Truck Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter