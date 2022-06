Video: watson

Spektakuläre Haifütterung – dieser Tauchlehrer verfüttert aufgespiesste Feuerfische 😳

Chad Sinden füttert Haie mit aufgespiessten Feuerfischen und filmt sich dabei. So entstehen spektakuläre Aufnahmen, die der auf den Bahamas lebende Tauchlehrer auf seinem Youtube Channel veröffentlicht.

Video: watson

Was furchteinflössend aussieht, ist für Sinden gar kein Problem, wie er gegenüber watson sagt: «Ich habe keine Angst. Die Haie sind nicht an mir, sondern am aufgespiessten Fisch interessiert.»

Ursprünglich habe er mit der Fütterung als Experiment gestartet, da Rotfeuerfische auf den Bahamas invasiv seien. Die Haie sollten die Fische durch die Fütterung am Spiess als Nahrungsquelle erkennen und somit die Invasion bekämpfen. «Andere Fische spiesse ich nicht auf.»

«Ich habe keine Angst. Die Haie sind nicht an mir, sondern am aufgespiessten Fisch interessiert.» chad sinden

Bei den Fütterungen bringt er sich aber teilweise in ernsthafte Gefahr, wie im Video zu sehen ist. Trotzdem: «Haie sind wunderschöne und sehr Missverstandene Kreaturen», sagt der Tauchlehrer abschliessend. (sal)