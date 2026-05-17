Video: watson/lucas zollinger

So sieht es aus, wenn zwei Nashörner durch dein Quartier wüten

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Stell dir vor, du willst dir am Sonntagmorgen beim Beck des Vertrauens gemütlich deinen Zmorgen holen und plötzlich galoppieren 2 x 2 Tonnen geballte Muskelmasse an dir vorbei und die ruhige Quartierstrasse verwandelt sich auf einen Schlag in die Kampfarena von zwei Panzern auf vier Beinen. In Sauraha, einer Kleinstadt in Nepal, ist das nichts Ungewöhnliches. Glaubst du nicht? Dann schau dir dieses Video an:

Video: watson/lucas zollinger

Sauraha liegt in der Region Chitwan. Eingebettet in die subtropischen Tiefebenen Südnepals befindet sich dort eines der letzten verbliebenen Gebiete Asiens mit dichtem Terai-Dschungel.

Panzernashörner waten durch hohes Elefantengras, Bengalische Tiger streifen durch den Auwald und Ghariale sonnen sich auf Sandbänken entlang des Rapti-Flusses.

Das Gebiet war Nepals erster Nationalpark und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es sei bis heute ein seltener Ort, an dem sich die Wildnis noch wahrhaft ungezähmt anfühlt. So zumindest beschreibt Krishna Das die Region. Von ihm sind die oben gezeigten Videos, er hat sie auf Instagram gepostet.

«Grossartige Comeback-Geschichte» führt zu ungewöhnlicher Situation

Das Indische Nashorn, auch Panzernashorn genannt, das im erwachsenen Alter und ausgewachsenen Zustand über zwei Tonnen schwer werden kann, war in Chitwan einst fast ausgestorben. Weniger als 100 Exemplare lebten 1960 noch im Süden Nepals.

Mittlerweile sind es dank strengen Patrouillen gegen Wilderei, Pufferzonen in den Gemeinden und jahrzehntelanges Management der Schutzgebiete wieder über 700. Krishna Das bezeichnet das als «eine der grossartigsten Comeback-Geschichten im Naturschutz». Es sei ein Beweis dafür, dass engagierter Tierschutz funktioniere.

Ein Panzernashorn im Chitwan-Nationalpark nahe Sauraha. Bild: ZUMA Press Wire

Genau wegen dieses Erfolges hat man nun aber an den Rändern des Chitwan-Schutzgebietes Szenen wie im obigen Video. Die Nashornpopulation wächst und einzelne Tiere – insbesondere junge Männchen, die von dominanten Artgenossen verdrängt wurden – wandern manchmal über die Parkgrenze hinaus in die benachbarte Stadt Sauraha.

Sie werden angezogen von den Feldfrüchten und schlendern diese Tiere mit überraschender Gelassenheit durch Strassen und Gärten. Laut Krishna Das sind sie – wenn sie nicht gerade Reviergrenzen mit ihren Konkurrenten verhandeln – friedliche Riesen und teilen ihren Lebensraum ohne grosse Konflikte mit den Menschen. (lzo)

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