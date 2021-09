Sisis Attentä­ter

Am 10. September 1898 ermordete Luigi Lucheni die österreichische Kaiserin Sisi in Genf. Nach seiner Verhaftung wollte er geköpft werden. Die Schweizer Justiz lehnte dies ab. Am Ende verlor der Anarchist seinen Kopf doch noch ...

Luigi Lucheni ist ein sonderlicher Mann. Eigentlich will er an diesem 10. September 1898 Prinz Henri Philippe von Orléans in Genf ermorden. Doch er verliert dessen Spur und liest in der Zeitung, dass Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn ebenfalls in Genf sei. Weil er alle Angehörigen von Königshäusern als lästige Parasiten betrachtet, ändert er seinen Plan und beschliesst, die Kaiserin zu töten.

Als Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als «Sisi», um 13.30 Uhr vom Hotel Beau Rivage in …